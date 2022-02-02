Кабмін розподілив 1 мільярд субвенції на інфраструктурні проєкти у 9 областях

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Кабмін розподілив субвенцію з держбюджету на інфраструктурні проєкти у 9 областях: йдеться про понад 1,17 млрд грн з відновлення соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Йдеться про реалізацію проєктів у рамках "Надзвичайної кредитної програми для відновлення України" від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

"Ці проєкти мають важливе соціальне значення для України - їхня реалізація дозволяє отримати доступ до якісних послуг жителям східних регіонів та регіонів, де проживає значна кількість внутрішньо переміщених осіб.

Розподіл коштів дасть можливість продовжити реалізацію 170 проєктів, що спрямовані на відновлення соціальної інфраструктури.

Зокрема, йдеться про реконструкцію чи будівництво нових медичних та освітніх закладів, закладів культури та спорту, громадських центрів та ЦНАПів. Відповідно до умов програми, ці будівлі мають бути безбар’єрними та енергоефективними", - заявив міністр Олексій Чернишов.

Проєктом постанови розподілили 1,038 млрд грн спеціального фонду та 137,4 млн грн загального фонду державного бюджету на реалізацію 170 проєктів у Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Херсонській, Одеській та Полтавській областях.

У державному бюджеті на 2022 рік передбачено субвенцію місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках "Надзвичайної кредитної програми для відновлення України" понад 1,44 млрд грн.

"Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" від ЄІБ - це довгострокова інвестиція, спрямована на відновлення інфраструктури на сході України, а також у регіонах, які приймають внутрішньо переміщених осіб, кажуть у міністерстві.

Перший транш програми склав 200 млн євро.

Економічна правда