МВФ має "заморозити" виплати Україні до призначення незалежного голови НБУ – Гонтарева

МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити, поки президент України Володимир Зеленський не призначить незалежного голову Нацбанку.

Про це в інтерв'ю виданню The Central Banker заявила ексголова НБУ Валерія Гонтарева.

За її словами, без серйозного тиску з боку МВФ президент Зеленський швидше за все призначить головою НБУ людину з оточення олігарха Ігоря Коломойського.

"Я не здивована, що він (Яків Смолій - ред.) пішов: тиск став нестерпним. Тиск був постійним, як з боку уряду, так і з боку союзників Коломойського в парламенті, таких як пан Дубінський", - підкреслила Гонтарева.

Вона додала, що МВФ та країни G7 багато говорили про необхідність поважати незалежність Національного банку, але ці слова не дали ніякого результату.

"Коли йде у відставку глава центробанку, одних заяв недостатньо. Щоб захистити реформи, які ми вже провели, МВФ повинен заявити, що не буде в подальшому проводити виплати Україні, поки Зеленський не призначить керуючого, здатного захистити реформи", - заявила ексочільниця НБУ.

"Транші МВФ надавалися Україні під гарантії, що центральний банк буде залишатися незалежним, і економічні реформи триватимуть. Якщо ці умови не виконуються, МВФ повинен зажадати від України достроково повернути надані раніше кредити", - підкреслила Гонтарева.

Вона вважає, що команда Зеленського "обдурила МВФ".

"Вони почекали, поки надійде перший транш від МВФ, а після цього почали тиснути на Смолія", - сказала Гонтарева.

"Кращою кандидатурою на пост глави НБУ я вважаю Катерину Рожкову, справжнього професіонала і реформатора. Але ці якості означають, що Рожкова буде їх наступною метою", - впевнена Гонтарева.

Також серед оптимальних кандидатів на посаду глави НБУ вона назвала заступника виконавчого директора від України у МВФ Владислава Рашкована та колишнього першого заступника гоолви НБУ, голову правління "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука.

Але Гонтарева висловила сумніви, що вони погодяться очолити Нацбанк.

"Ніхто не хоче бути камікадзе", - додала вона.

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Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск". Голова фінкомітету Ради Гетманцев заявив, що критикуючи Національний банк, комітет не збирався звільняти голову НБУ Якова Смолія, його відставка стала несподіваною.

1 липня голова Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Міністр фінансів Cергій Марченко заявив, що очікує на приїзд місії МВФ до України у липні-серпні.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, який дасть змогу отримати решту коштів від МВФ після першого траншу, тобто 2,9 мільярда доларів.

Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від МВФ - перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 млрд доларів.

Економічна правда