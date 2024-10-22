Найбільша енергокомпанія Фінляндії подала позов проти РФ на 800 мільйонів євро

Фінська енергетична компанія Fortum подала позов до цивільного суду в Нідерландах проти російського ПАТ "Форвард Енерго" (раніше – ПАТ "Фортум").

Про це повідомляє Fortum.

Компанія зазначає, що позов стосується внутрішньокорпоративних позик на суму близько 600 млн євро, які росіяни припинили обслуговувати. Більшість позик вже досягли терміну погашення, але не були повернуті. Також не виплачуються відсотки по всіх позиках.

Загальна сума позову – близько 800 мільйонів євро (включаючи відсотки та пеню). Остаточна сума залежатиме від курсу рубль/євро та суми нарахованих відсотків.

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Фінська компанія очікує, що судовий процес буде нешвидким і триватиме кілька років.

Згідно з початковими кредитними угодами, спори між сторонами мають вирішуватися в судах Нідерландів за нідерландським законодавством.

Компанія проти якої подано позов належала Fortum, але у 2023 році російський диктатор Володимир Путін своїм указом запровадив там тимчасове управління й передав її до Федерального агентства з управління державним майном (Росмайно). Після цього компанія змінила назву.

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Російське ПАТ "Форвард Енерго" / "Фортум" – один з найбільших виробників і постачальників теплової й електричної енергії на Уралі та в Західному Сибіру. В структуру компанії входять сім теплових електростанцій у Челябінській і Тюменській області й низка об'єктів відновлювальної енергетики в інших регіонах Росії.

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