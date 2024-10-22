Експорт електромобілів з Китаю до ЄС стрімко зріс перед запровадженням мит

У вересні 2024 року величина постачання китайських електрокарів до Європи була другою за всю історію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Постачання компаній з найбільшої економіки Азії до ЄС минулого місяця становило 60 517 електромобілів, що на 61% більше, ніж в 2023 році.

Попередній пік – 67 455 транспортних засобів – був у жовтні 2023 року, коли Європейська комісія оголосила про початок антисубсидійного розслідування щодо електромобілів китайського виробництва.

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Поки Китай та Євросоюз продовжують вести переговори про альтернативне рішення, очікується, що тарифи наберуть чинності наприкінці жовтня.

Зростання постачання свідчить, що китайські виробники електромобілів сподіваються уникнути підвищення митних тарифів. Попри це, очікується, що такі заходи уповільнять, але не зупинять тих, хто прагне вийти на прибутковий європейський ринок.

Китайські автомобілі часто можна продати з більшою націнкою порівняно з тим, що вони отримали б удома, що означає велику маржу для автовиробників.

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Нагадаємо:

Китайські виробники продали найменшу кількість електромобілів за останні 18 місяців клієнтам по всій Європі, причому реєстрації впали майже вдвічі в серпні порівняно з минулим роком.

Представники ЄС проголосували у п'ятницю за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, посилить торговельну напруженість у відносинах з Пекіном.

BMW боїться втратити китайський ринок, і тому просить уряд виступити проти запровадження тарифів на електромобілі з Китаю.

У п'ятницю Німеччина має намір проголосувати проти введення тарифів Європейського Союзу на китайські електромобілі.