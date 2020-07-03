Смолій пояснив, хто створював "системний політичний тиск" на Нацбанк
Голова Нацбанку Яків Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.
Про це він повідомив на засіданні Ради у п’ятницю.
"Протягом останнього року біля НБУ проплачені мітинги, на яких виступають сидячі тут народні депутати, місяць блокування мого будинку і будинків заступників.
….Інформаційні атаки побудовані на маніпуляції та брехні.
...Використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції. Все це елементи одного ланцюга", - пояснює Смолій.
Також він поправив нардепа, яка заявила у промові про тиск з боку Офісу президента.
"Я такого (про тиск з боку президента - ЕП) в своєму виступі не говорив, однак я зазначав, що на всіх нарадах де були присутні президент, нардепи або прем’єр до НБУ звучали заклики залити економіку грішми, відмінити принципи регулювання банківської системи , встановити курс , щоб експортерам було краще.
Поставити інфляцію 11% і курс 30, бо такі параметри закладені в держбюджет. Ці гасла заставили мене прийняти це рішення", - резюмує Смолій.
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Нагадуємо:
1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".
2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.
Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.
Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.
Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.
Економічна правда
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