БЕБ знайшло нові нелегальні АЗС у Київській області: їх діяльність припинили

Детективи Бюро економічної безпеки України виявили і припинили незаконну діяльність трьох АЗС у Київській області, які продавали контрафактне пальне.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Нелегальні АЗС працювали у Боярці, Вишневому та Ворзелі.

Детективи БЕБ провели обшуки на трьох автозаправних станціях та зафіксували порушення вимог законодавства України.

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Зокрема станції працювали без дозвільних документів, в тому числі ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, сертифікатів якості на пальне та документів про його походження.

Крім того, на АЗС були відсутні реєстратори розрахункових операцій.

Детективи Бюро вилучили 12 тонн контрафактного дизеля та бензину марки А-95, готівку, отриману від реалізації пального, а також обладнання - 6 модульних станцій для заправки автомобілів пальним та скрапленим газом.

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Загальна вартість вилученого майна становить близько 2 млн гривень.

Нагадаємо:

БЕБ на Львівщині вилучило сигаретну лінію, яку намагались незаконно експортувати до Чехії.