Голова Нацбанку написав заяву про звільнення через "політичний тиск"

Голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Смолій. Як зазначають співрозмовники в Нацбанку, відповідна заява – це акт протесту Смолія на дії уряду та депутатів. "Моє рішення про відставку аргументується наступним: за власним бажанням", – зазначається в заяві голови НБУ. Звільняється Смолій відповідно до пункту 2 частини восьмої статті 18 Закону України "Про Національний банк та пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України. За словами джерела, заява подана 1 липня, тож уже 2 липня, в четвер, профільний комітет Верховної Ради може розглянути це питання на своєму засіданні, а в п’ятницю Рада зможе проголосувати по цьому питанню. "Щодо рішення про призначення нової особи на посаду голови, ймовірно, воно буде десь в середині липня, наступного сесійного тижня", - зазначив співрозмовник. Обов’язки голови Нацбанку до призначення нового голови буде здійснювати перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Нагадуємо:

Раніше голова Національного банку Яків Смолій заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.

Смолів став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Нещодавно фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія та рекомендував Раді прийняти документ. На це посли країн G7 заявили, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу міжнародну підтримку українського уряду.

У проєкті постанови зазначається, що правління НБУ, проводячи жорстку монетарну політику як у 2019 році та на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року, не забезпечило в межах своїх повноважень підтримання стійких темпів економічного зростання та відновлення кредитування економіки.

Також зазначається, що темпи зниження облікової ставки були "невиправдано повільними".

МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.

Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку, не переглядати терміни повноважень членів правління і юридично захищати його представників.

Раніше низка депутатів фракції "Слуга народу" виявила бажання заслухати на засіданні парламенту голову Національного банку Яківа Смолія та надати оцінку його роботі в умовах карантину.

Пізніше Смолій звітував про роботу НБУ щодо стабілізації фінансової системи під час коронавірусу у Раді.

Також стабільно виникила конфлікти між Радою НБУ і членами правління Нацбанку.

19 грудня Нацбанк звинуватив окремих членів Ради НБУ у політичній умотивованості, а голова Ради НБУ Богдан Данилишин у відповідь заявив, що критика Ради є спробою відволікти увагу громадськості від фактів корупції в НБУ.

Також Смолій, порівняв тези, які продукує Рада НБУ на чолі з Богданом Данилишиним, із тезами мітингарів під будівлею НБУ.

У січні Данилишин закликав до конструктивного діалогу між державою і колишніми власником Приватбанку Ігорем Коломойським.

Також Данилишин просив Раду підтримати рішення про оцінку діяльності Смолія.

Економічна правда