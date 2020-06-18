У Мінфіні очікують приїзду місії МВФ у липні-серпні
Міністр фінансів Cергій Марченко заявив, що очікує на приїзд місії МВФ до України у липні-серпні.
Про це він сказав після звіту у ВР про виконання держбюджету за 2019 рік, передає "Інтерфакс-Україна".
"Приїзд місії планується в липні-серпні, найімовірніше, в липні. І після цього можемо очікувати наступного траншу", - підкреслив він.
За його словами, Україна планує відмовитися від запозичень коштів Фонду безпосередньо в бюджет у 2022 році.
Нагадаємо:
Раніше Марченко також говорив, що місія МВФ може приїхати до України у липні-серпні.
Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.
Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, який дасть змогу отримати решту коштів від МВФ після першого траншу, тобто 2,9 мільярда доларів.
Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від МВФ - перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 млрд доларів.
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