Стали відомі три можливі кандидатури на посаду голови НБУ
Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.
Володимир Лавренчук. Колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль" вже був кандидатом на посаду голови НБУ після відставки Валерії Гонтаревої. Після 14 років роботи у "Райффайзені" банкір повідомляв про зацікавленість у роботі в наглядовій раді одного з держбанків, але наразі є безробітним.
Кирило Шевченко. Чинний керівник державного Укргазбанку. В інтерв'ю ЕП висловлював незгоду з окремими рішеннями Національного банку щодо зміцнення курсу гривні у 2019 році та повільного зниження облікової ставки.
Тимофій Милованов. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Олексія Гончарука та президент Київської школи економіки. Професор Піттсбурзького університету на посаді міністра займався питанням відкриття ринку землі, але в результаті розкритикував ухвалений нардепами законопроєкт.
Проте не виключено, що Яків Смолій ще може залишитися на посаді, якщо Банкова "здасться" під натиском "аргументів" західних партнерів України і в першу чергу МВФ, який регулярно нагадує про збереження незалежності Нацбанку.
Так, один з наближених до голови співрозмовників ЕП в Нацбанку наголосив, що заява Смолія – це в першу чергу "протест на дії уряду та депутатів".
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Економічна правда
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