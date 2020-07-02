Стали відомі три можливі кандидатури на посаду голови НБУ

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Про йдеться у матеріалі ЕП.

Володимир Лавренчук. Колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль" вже був кандидатом на посаду голови НБУ після відставки Валерії Гонтаревої. Після 14 років роботи у "Райффайзені" банкір повідомляв про зацікавленість у роботі в наглядовій раді одного з держбанків, але наразі є безробітним.

Кирило Шевченко. Чинний керівник державного Укргазбанку. В інтерв'ю ЕП висловлював незгоду з окремими рішеннями Національного банку щодо зміцнення курсу гривні у 2019 році та повільного зниження облікової ставки.

Тимофій Милованов. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Олексія Гончарука та президент Київської школи економіки. Професор Піттсбурзького університету на посаді міністра займався питанням відкриття ринку землі, але в результаті розкритикував ухвалений нардепами законопроєкт.

Проте не виключено, що Яків Смолій ще може залишитися на посаді, якщо Банкова "здасться" під натиском "аргументів" західних партнерів України і в першу чергу МВФ, який регулярно нагадує про збереження незалежності Нацбанку.

Так, один з наближених до голови співрозмовників ЕП в Нацбанку наголосив, що заява Смолія – це в першу чергу "протест на дії уряду та депутатів".

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Економічна правда