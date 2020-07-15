ЗМІ назвали претендентів на голову НБУ, яких розглядає Зеленський
Президент Володимир Зеленський розглядає дев'ятьох кандидатів на посаду голови Національного банку.
Про це пише Liga.net.
За словами співрозмовника видання, існує дві групи кандидатів: ті, хто, ймовірно, продовжить колишню політику НБУ і ті, хто задовольнить запит Банкової на зміну цієї політики.
У першій групі знаходиться п'ятеро кандидатів.
Юрій Городніченко. Професор економіки університету Берклі (США), найкращий молодий економіст світу за версією авторитетного рейтингу Repec Ideas.
Зеленський поспілкувався з ним по відеозв'язку. Городниченко нібито був готовий, але за трьох умов: збереження колишньої політики НБУ, реальної незалежності регулятора і відмови від політичного тиску, а також гарантії фізичної безпеки керівництва регулятора.
Володимир Лавренчук. Екс-голова Райффайзен Банку Аваль вважався одним з топ-кандидатів на посаду голови НБУ ще після відставки Валерії Гонтаревої в 2018 році. Пропозицій очолити НБУ до нього не надходило, розповів сам банкір.
"До того ж у мене особисто немає намірів ставати головою НБУ", - додав Лавренчук.
Дмитро Сологуб. Після заяви Смолія про відставку Зеленський запросив на зустріч правління НБУ, щоб обговорити вимоги до нового керівника. Топ-менеджери Нацбанку зазначили, що найкращим вибором став би хтось із них (Катерина Рожкова, Дмитро Сологуб, Олег Чурій, Сергій Холод, Роман Борисенко).
Зеленський розглядав Сологуба (відповідає за блок монетарної політики). Але в подальшому контактів з правлінням щодо нового голови не було. Зеленський нібито вважає, що у діючих членів правління немає шансів набрати у Верховній Раді 226 голосів.
Андрій Кириленко. Професор фінансів Кембриджського Університету. Як і Городніченко - виходець з України, який досяг успіху на Заході. Чим закінчилося спілкування президента з Кириленком - невідомо.
Сергій Гурієв. Гурієв виріс в Києві, навчався в Москві, один з найвідоміших російських економістів ліберального спрямування. Гурієв був змушений покинути Росію в 2013 році через побоювання за свою свободу і безпеку. Зараз живе і працює у Франції, до недавнього часу був головним економістом ЄБРР.
За інформацією видання, у Офісу президента навіть була розмова з Гурієвим по відеозв'язку. Але з його призначенням є складність: для того, щоб очолити НБУ, Гурієву доведеться змінити громадянство.
До другої групи кандидатів, готових "звузити" незалежність НБУ і пом'якшити монетарну політику, відносять чотирьох претендентів.
Кирило Шевченко. Ім'я чинного голови Укргазбанку було першим, кого називали ймовірним наступником Смолія. Він же - приклад того, як конкретного кандидата намагаються "збити": народний депутат Олександр Дубинський розгорнув проти Шевченка цілу кампанію через свої медіамайданчики.
Національне антикорупційне бюро веде розслідування, в якому фігурантом нібито є родич Шевченка. "Це потенційна можливість для тиску на нього, якщо він стане головою НБУ", - зазначає співрозмовник.
Сергій Круглик. Екс-керівник міжнародного департаменту в НБУ часів Сергія Арбузова та Ігоря Соркіна.
Вперше його прізвище потрапило в інформпростір в контексті призначення в НБУ з подачі агентства Українські новини (входить в "Інтер Медіа Груп" Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна).
Пізніше в мережі з'явився пост, в якому розхвалюють Сергія Круглика - нібито найімовірнішого майбутнього голову НБУ.
Автор поста запевняв, що Круглика підтримують відомі економісти Андерс Аслунд, Тімоті Еш і дипломат Майкл Карпентер. Аслунд назвав це "відвертою брехнею".
Співрозмовники видання серед учасників консультацій підтвердили, що Зеленський дійсно розглядає кандидатуру Круглика.
Круглик пішов з НБУ в 2015 році після того, як команда Валерії Гонтаревої структурно реформувала Нацбанк (цим займався Владислав Рашкован - нинішній представник України в МВФ).
"Думка Гонтаревої була такою, що Круглик профнепридатний навіть для роботи начальником міжнародного департаменту НБУ. Через це він і пішов", - каже один з топ-менеджерів регулятора того часу.
Богдан Данилишин. Чинний голова Ради НБУ і ексміністр економіки в одному з урядів Юлії Тимошенко, входив в один з перших лонг-листів Офісу президента.
Данилишин - заклятий опонент керівництва НБУ, він публічно критикував роботу Смолія та правління. Данилишин також підтримує всебічне використання Нацбанку для розігріву економіки.
Не так давно він написав листа президенту і Верховній Раді, в якому рекомендував, як поліпшити монетарну політику і провести емісію через викуп Нацбанком ОВДП на вторинному ринку.
Ще один кандидат з Ради НБУ - Олена Щербакова. До приходу команди Гонтаревої Щербакова довгий час працювала на топ-позиціях в Нацбанку, входила в правління регулятора.
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