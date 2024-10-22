Українській авіакомпанії дозволили виконувати рейси до Львова та Києва

Компанія "Супернова Ейрлайнз" отримала права на експлуатацію повітряних ліній Львів – Прага та Київ – Прага з частотою 7 рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень.

Про це йдеться у наказі №789 Державної Авіаційної Служби України №789 від 21.10.2024, пише Wing.

В наказі зазначається, що управлінню авіаційних перевезень доручено направити ТОВ "Супернова Ейрлайнз" повідомлення про прийняте рішення про видачу прав на експлуатацію повітряних ліній та оформлення відповідних документів про права на експлуатацію повітряних ліній.

До Міністерства закордонних справ України направлена відповідна інформації для оформлення призначень.

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Як пише Суспільне, у пресслужбі "Нової пошти" пояснили, що їхня авіакомпанія "Supernova" отримала технійчний дозвіл на польоти, аби мати змогу літати одразу, коли повітряний простір України відкриють.

Раніше повідомлялось, що власний літак Боїнг 737-800SF авіакомпанії Supernova Airlines виконав перший політ під прапором України та з українськими реєстраційними знаками UR-NPA.

Supernova Airlines - нещодавно створена дочірня компанія групи компаній NOVA, яка планує забезпечувати швидку доставку пошти, електронної комерції та вантажів магістральними маршрутами до та з України.

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Авіакомпанія отримала український сертифікат експлуатанта 6 січня 2023 року. Це надає їй можливість розпочати вантажні авіарейси.

Нагадаємо:

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що хоч один аеропорт в країні повинен працювати.