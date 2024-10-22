Росія через санкції організує перевалку газу з судна на судно в Баренцевому морі

Росія планує організувати перевалку зрідженого природного газу (LNG) та газового конденсату з судна на судно у Баренцевому та Беринговому морях.

Про це повідомляє Reuters.

З березня 2025 року через санкції Росія не зможе використовувати європейські LNG-термінали для перевалки газу, тому їй доведеться покладатися на морський шлях в Арктиці для постачання LNG своїм азійським клієнтам.

Схема перевалки дасть змогу оптимізувати використання LNG-танкерів льодового класу, з нестачею яких Росія зіткнулася після запровадження санкцій.

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Замовником проєкту виступає дочірнє підприємство найбільшого у РФ виробника LNG Новатеку – компанія "Обський Аміак".

Новатек уже використовує цю схему для перевалки LNG із судна на судно біля узбережжя Мурманської області Росії.

Запланований вантажообіг нового комплексу в Баренцевому морі, який працюватиме в період відсутності льодових обмежень, оцінюється в 5,5 млн кубометрів на рік, у тому числі LNG – 4,1 млн кубометрів на рік, газового конденсату – 1,4 млн кубометрів на рік.

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На другому етапі аналогічну за вантажообігом – 5,5 млн кубометрів – перевалку планується організувати у східній частині Арктики – в акваторії Берингового моря на Чукотці.

Нагадаємо:

Росія використовує мережу підставних компаній, що простягається від Дубаю до Китаю, для транспортування газу з проєкту Arctic LNG 2.