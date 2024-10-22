Валюта Індії падає до історичного мінімуму: причини
Вівторок, 22 жовтня 2024, 18:26 -
Рупія знижується до історичного мінімуму через ймовірний відплив капіталу та слабкість валют Азії.
Про це повідомляє Reuters.
Рупія закрилась дещо слабшою на рівні 84,0775 стосовно долара, що є найслабшим рівнем закриття в історії, після того, як вона досягла історичного мінімуму в 84,0825 на початку сесії.
У жовтні іноземні інвестори продали місцевих акцій на суму майже 10 млрд дол на чистій основі, що є рекордним місячним відтоком.
Реклама:
Азійські валюти впали від 0,1% до 0,4%, в той час як індекс долара склав 103,9, наблизившись до найвищого рівня за останні два місяці.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій США у вівторок зросла до майже тримісячного максимуму і склала 4,20%, а індекс долара цього місяця зріс більш ніж на 3%.
Реклама:
Реклама: