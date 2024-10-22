Валюта Індії падає до історичного мінімуму: причини

Рупія знижується до історичного мінімуму через ймовірний відплив капіталу та слабкість валют Азії.

Про це повідомляє Reuters.

Рупія закрилась дещо слабшою на рівні 84,0775 стосовно долара, що є найслабшим рівнем закриття в історії, після того, як вона досягла історичного мінімуму в 84,0825 на початку сесії.

У жовтні іноземні інвестори продали місцевих акцій на суму майже 10 млрд дол на чистій основі, що є рекордним місячним відтоком.

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Азійські валюти впали від 0,1% до 0,4%, в той час як індекс долара склав 103,9, наблизившись до найвищого рівня за останні два місяці.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США у вівторок зросла до майже тримісячного максимуму і склала 4,20%, а індекс долара цього місяця зріс більш ніж на 3%.

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