Урожай пшениці в Росії падає третій рік через суху погоду

Виробництво пшениці в Росії скорочується вже третій рік поспіль після того, як нестача дощів призвела до затримки посівів у найбільшого світового експортера.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виробництво російської пшениці у 2025 році очікується на рівні 80,1 млн тонн. Це буде найменший урожай з сезону 2021-22 рр, що чинитиме тиск на і без того обмежені світові запаси.

Високі врожаї в країні допомогли зменшити занепокоєння щодо пропозиції в останні роки після того, як в інших ключових регіонах-виробниках, таких як США та Європа, спостерігався низький рівень виробництва. Домінування дешевих російських зернових на ринку допомогло знизити ціни з рекордних максимумів 2022 року і продовжує тиснути на світові ф'ючерсні ринки.

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Однак посушлива погода значно затримала посівні роботи, що, як очікується, призведе до скорочення посівних площ і зниження врожайності в наступному сезоні.

Хоча прогноз виробництва було зроблено за дев'ять місяців до збору врожаю, несприятливі умови можуть і надалі стримувати розвиток виробництва. Однак, консалтингова компанія IKAR прогнозує виробництво від 81 до 85 мільйонів тонн після нещодавніх дощів, повідомляє у вівторок Інтерфакс.

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Урожай пшениці в Росії, за прогнозами, буде більше ніж на 10% нижче, ніж передбачалося раніше, через заморозки.