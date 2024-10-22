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Профільний комітет рекомендував Раді внести зміни до розкриття банківської таємниці

Вівторок, 22 жовтня 2024, 17:13 - Віктор Волокіта

Комітет Верховної ради з питань правової політики рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань розкриття банківської таємниці.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. 

Законопроект передбачає, що банки розкриватимуть інформацію, що становить банківську таємницю:

  • на запити Мін’юсту з метою вжиття заходів  для розшуку майна осіб, до яких застосовано санкції, для забезпечення виконання рішення суду про заборону політичної партії, під час розгляду справ щодо захисту інтересів України як держави; 
  • на запити нотаріусів для вжиття ними заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

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