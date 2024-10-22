В Україні посилять безпеку морських портів

Питання безпеки українських портів, персоналу та суден першочергове. Наразі на підхід до портів Одещини очікують 86 суден.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Укрінформ.

Кулеба наголосив на важливості стабільної роботи українських портів та Українського морського коридору.

"Посилюємо оборонні заходи в кожному порті. Впроваджуємо додаткові дії, що підвищать рівень обороноздатності та безпеки. Необхідно також забезпечити додатковий захист персоналу підприємств на території морського порту, в тому числі облаштування локацій мобільними укриттями", - сказав він.

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За словами віцепрем’єра, буде виділено додаткові кошти на відновлення інфраструктури Одеського порту. Йдеться як про модернізацію ключових об’єктів, так і посилення загальної захищеності портових територій.

Нагадаємо:

За час дії Українського морського коридору до портів Одеса, Чорноморськ та Південний зайшло понад 2,8 тис. суден, якими продукція відправляється до понад 50 країн світу.

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