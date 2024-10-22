Агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг найбільшого агрохолдинга України

Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) агрохолдингу Kernel до 'CCC-' з 'CC' у зв'язку зі своєчасним погашенням доларових облігацій і покращенням операційних показників.

Про це йдеться у заяві рейтингового агентства.

Рейтинг 'CCC-' все ще відображає високі кредитні ризики Kernel Holding S.A. через складні умови ведення бізнесу після вторгнення Росії в Україну. Компанія продовжує працювати з гарними результатами, а очікуваний Fitch показник EBITDA за фінансовий рік, що закінчується 30 червня 2024 року (FY24), становить близько 500 мільйонів доларів США.

Ризик рефінансування знизився після повного погашення компанією облігацій на суму 300 мільйонів доларів США, термін дії яких закінчився 17 жовтня 2024 року, попри деякі обмеження капіталу, які все ще діють через Національний банк України.

Реклама:

Fitch зняло негативний огляд рейтингу (RWN) щодо незабезпеченого боргу після погашення, і підвищило рейтинг боргу до 'CCC-' з 'CC' після підвищення IDR.

Ключові фактори рейтингу:

Своєчасне погашення доларових облігацій: Компанія підтвердила повне і своєчасне погашення своїх облігацій на 300 мільйонів доларів США, які погашалися 17 жовтня 2024 року. Це свідчить про достатню ліквідність для виконання зобов'язань. Як наслідок, Fitch зняло негативний огляд з рейтингу боргу, що вказує на зниження ризиків рефінансування, оскільки наступна єврооблігація погашається лише у 2027 році. Очікується, що Kernel збереже доступ до зовнішнього фінансування, а також покращить управління ліквідністю після часткового послаблення контролю з боку Національного банку України.

Покращення боргового навантаження: Fitch не очікує, що останнє погашення облігацій буде замінено аналогічним інструментом найближчим часом, але передбачається, що компанія збалансує свою капітальну структуру в середньостроковій перспективі. Kernel також погасила короткострокові кредити, але потребує постійного доступу до передекспортного фінансування (PXF), що враховано в аналізі Fitch.

Сильні результати попри війну: Fitch прогнозує, що Kernel згенерує близько 500 мільйонів доларів США EBITDA у FY24. Сприятливі погодні умови та новий коридор у Чорному морі підвищили обсяги експорту. Проте, незважаючи на стабільність нового зернового коридору, прогноз на FY25 залишається невизначеним через можливі зміни у стабільності операційного середовища, обсяги врожаю, ціни на сировину та витрати на перевезення.

Посилений доступ до експортних маршрутів: Військово-морські сили України створили новий тимчасовий коридор у Чорному морі, який, на думку Fitch, є більш стабільним і ефективним рішенням, ніж попередня зернова угода. З листопада 2023 року Kernel експортує понад 80% своєї продукції через цей коридор, що призвело до зростання обсягів експорту на 50% у FY24. Компанія також може використовувати альтернативний шлях через річку Дунай, але цей коридор залишається критично важливим для масштабних операцій.

Рейтинг Kernel відображає підвищені операційні та фінансові ризики, обмежений доступ до ринків капіталу та обмеження на транскордонні платежі, підсумували у Fitch.

Реклама: