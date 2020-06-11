МВФ оприлюднив меморандум з Україною за новою програмою

Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, який дасть змогу отримати решту коштів від МВФ після першого траншу, тобто 2,9 мільярда доларів.

Про це повідомляє сайт Мінфіну.

Опублікований та схвалений Радою директорів МВФ документ містить заходи та умови, які реалізував та планує реалізувати і дотримуватись уряд та Національний банк протягом періоду дії програми у 2020 – 2021 роках, а також конкретні кроки, необхідні для успішного проходження переглядів та отримання наступних траншів за програмою.

Повідомляється, що програма Stand-by зосереджена на ключовому завданні - підтримка макроекономічної та фінансової стабільності і охоплюватиме, серед іншого такі сфери як: Фіскальна політика; Монетарна політика; Політика фінансового сектору; Енергетична політика та Антикорупційна політика.

Меморандум про економічну та фінансову політику МВФ від 02 06 2020 (PDF)

Меморандум про економічну та фінансову політику МВФ від 02 06 2020 (Text) ​

Нагадуємо:

Україна отримає від МВФ та ЄС у цьому місяці понад 3,2 мільярдів доларів. Також протягом найближчого місяця Україна отримає 1 мільярд євро допомоги від Світового банку.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

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Економічна правда