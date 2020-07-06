"Це була несподіванка": депутати не збиралися звільнювати Смолія

Критикуючи Національний банк, фінкомітет Ради не збирався звільняти голову НБУ Якова Смолія, його відставка стала несподіваною.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю для liga.net.

"Для всіх це (відставка Смолія - ред.) було повною несподіванкою. У НБУ при ньому були і помилки, і хороше. Помилки ми завжди відверто обговорювали і завжди знаходили розуміння. І тут раптом така заява. Я вважаю, що вона неадекватна обставинам. Тим більше в такий складний період", - заявив Гетманцев.

За його словами комітет, готуючи проект постанови з критичною оцінкою НБУ, хотів дати політичну оцінку без юридичних наслідків.

"Було два варіанти постанови, другий – набагато жорсткіший. Там пропонувалося визнати Смолія таким, що втратив ділову репутацію. Ми проголосували проти…

Це (проєкт постанови - ред.) чисто політична оцінка, юридичних наслідків немає. Ми не збиралися звільняти Смолія", - зізнається Гетманцев додавши, що текст постанови готував депутат Дубінський.

Свою мотивацію щодо критики НБУ Гетманцев пояснив так:

"Ми зобов'язані піднімати проблемні питання та обговорювати їх. Минулої осені ми почали свою діяльність із прийняття закону про СПЛІТ, що посилило НБУ. Цієї весни прийняли банківський закон – він ще більше посилив НБУ і Фонд гарантування вкладів. Цей процес не може бути одностороннім, тим більше, що до Національного банку у нас є багато питань".

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Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск".

1 липня голова Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.