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Зеленський підписав закон про превентивну реструктуризацію боргів

Вівторок, 22 жовтня 2024, 15:06 - Віктор Волокіта

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства, який наближає українське законодавство до європейських стандартів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железнякє

"Підписано закон № 10143 – вдосконалення процедури банкрутства та наближення її до європейських стандартів. В тому числі запровадження превентивної реструктуризації. Це вимога Ukraine Facility Plan", - зазначив Железняк.

Закон впроваджує механізм превентивної реструктуризації, що дозволить бізнесу, який опинився у скрутному фінансовому становищі, уникнути банкрутства. 

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Процедура передбачає комплекс управлінських, фінансових, правових та технічних заходів для запобігання неплатоспроможності підприємства.

Процедура триває не більше 6 місяців та коштує значно менше, ніж досудова санація чи банкрутство.

Ухвалення закону було однією з вимог Ukraine Facility Plan та наближає українське законодавство до стандартів ЄС через імплементацію Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023.

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Нагадаємо: 

19 вересня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10143 про внесення змін до Кодексу України щодо запровадження процедур превентивної реструктуризації. 

Зеленський закон
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