Україна повністю отримала 2,1 мільярда доларів першого траншу від МВФ

Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від МВФ - перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 млрд доларів.

Про це повідомив у Twitter голова НБУ Яків Смолій.

"Офіційно: Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ.

Чи знали ви, що кошти надходять не напряму від МВФ, а від країн-членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях - валютах, що входять у SDR. Зараз процес завершено", - написав він.

"Кошти від МВФ, надійшовши в дербюджет, допоможуть державі з подоланням коронавірусу та забезпеченням макрофінансової стабільності.

Одночасно отриманий перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 млрд доларів", - додав Смолій.

Нагадуємо:

Україна отримає від МВФ та ЄС у цьому місяці понад 3,2 мільярдів доларів. Також протягом найближчого місяця Україна отримає 1 мільярд євро допомоги від Світового банку.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, який дасть змогу отримати решту коштів від МВФ після першого траншу, тобто 2,9 мільярда доларів.

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Економічна правда