Фонд держмайна знайшов покупців на ветеринарну клініку та адмінбудівлі
Фонд державного майна України 22 жовтня провів три приватизаційних аукціони, залучивши 2,25 млн грн.
Про це повідомляєпресслужба Фонду
Як повідомляється, одним із лотів був адмінбудинок на 149,40 кв м на Житомирщині. Фінальна вартість активу склала 508 тис. За об’єкт змагалися 3 учасники. Переможець додатково має сплатити 101,6 тис. грн ПДВ.
Ще одним лотом була частина адміністративного будинку загальною площею 63 кв м кв. За актив змагалися 4 учасники, а ціна об’єкта зросла у 742 рази – зі стартової 1,4 тис. грн до фінальної понад 1 млн грн. Додатково переможець аукціону має сплатити 202,5 тис. грн ПДВ.
Крім того, вдалось приватизувати приміщення ветеринарної медицини на Івано-Франківщині. Фінальна ціна об'єкта приватизації склала 735 тис. грн. За лот змагалося 14 учасників. Переможець додатково має сплатити 147 тис. грн ПДВ.
Нагадаємо:
Фонд державного майна України 1 жовтня провів аукціон щодо приватизації єдиного майнового комплексу "Попівський експериментальний завод" у Конотопському районі Сумської області.