Amazon встановлює надзвичайно низькі ціни для свого магазину-конкурента Temu

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Amazon накладає жорсткі обмеження на ціни, які продавці можуть встановлювати на свої товари в новому дешевому магазині, який гігант електронної комерції готує до запуску.

Про це повідомляє Reuters.

Цінові обмеження компанії включають 8 доларів на ювелірні вироби, 13 доларів на гітари та 20 доларів на дивани. Зазначається, що список складається із 700 пунктів.

Amazon планує відправляти замовлення американським клієнтам безпосередньо з об'єкта в Гуандуні, Китай.

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Зазначається, що компанія стягує з продавців нижчу плату за виконання замовлень за товари, що продаються через нову сторінку магазину.

Обмеження цін, якщо вони будуть запроваджені, означатимуть зміну стратегії Amazon, яка історично не встановлювала жорстких обмежень для продавців на своїй платформі.

Це відбувається в той час, коли компанія спостерігає ознаки слабкості роздрібних продажів. У другому кварталі продажі в її інтернет-магазинах зросли лише на 5%, сповільнившись з 7% зростання в першому кварталі.

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Нагадаємо:

Щоб протистояти китайським сервісам Temu та Shein, американський Amazon планує створити свій сервіс доставки товарів з Китаю.

"Укрпошта" планує угоду з поштовою службою США (USPS), яка дозволить українському оператору доставляти товари з Amazon та інших американських маркетплейсів в Україну.