МВФ должен "заморозить" выплаты Украине до назначения независимого главы НБУ – Гонтарева

МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого главу Нацбанка.

Об этом в интервью изданию The Central Banker заявила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

По ее словам, без серьезного давления со стороны МВФ президент Зеленский скорее всего назначит главой НБУ человека из окружения олигарха Игоря Коломойского.

"Я не удивлена, что он (Яков Смолий - ред.) ушел: давление стало невыносимым. Давление было постоянным, как со стороны правительства, так и со стороны союзников Коломойского в парламенте, как господин Дубинский", - подчеркнула Гонтарева.

Она добавила, что МВФ и страны G7 много говорили о необходимости уважать независимость Национального банка, но эти слова не дали никакого результата.

"Когда уходит в отставку глава центробанка, одних заявлений недостаточно. Чтобы защитить реформы, которые мы уже провели, МВФ должен заявить, что не будет в дальнейшем проводить выплаты Украины, пока Зеленский не назначит управляющего, способного защитить реформы", - заявила экс-руководитель НБУ.

"Транши МВФ предоставлялись Украине под гарантии, что центральный банк будет оставаться независимым, и экономические реформы будут продолжаться. Если эти условия не выполняются, МВФ должен потребовать от Украины досрочно вернуть предоставленные ранее кредиты", - подчеркнула Гонтарева.

Она считает, что команда Зеленского "обманула МВФ".

"Они подождали, пока поступит первый транш от МВФ, а после этого начали давить на Смолия", - сказала Гонтарева.

"Лучшей кандидатурой на пост главы НБУ я считаю Екатерину Рожкову, настоящего профессионала и реформатора. Но эти качества означают, что Рожкова будет их следующей целью", - уверена Гонтарева.

Также среди оптимальных кандидатов на должность главы НБУ она назвала заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована и бывшего первого заместителя главы НБУ, главу правления "Райффайзен Банк Аваль" Александра Писарука.

Но Гонтарева выразила сомнения, что они согласятся возглавить Нацбанк.

"Никто не хочет быть камикадзе", - добавила она.

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Напомним:

3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за "политического давления". Глава финкомитета Рады Данил Гетманцев заявил, что критикуя Национальный банк, финкомитет Рады не собирался увольнять главу НБУ Якова Смолия, его отставка стала неожиданной.

1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются тривозможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что ожидает приездв миссии МВФ в Украину в июле-августе.

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Международный валютный фонд обнародовал меморандум с Украиной по программе stand-by, выполнение которого позволит получить остальные средства МВФ после первого транша, то есть 2,9 миллиарда долларов.

Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ - первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 млрд долларов.