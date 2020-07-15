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МВФ закликав Зеленського зберегти незалежність НБУ

Середа, 15 липня 2020, 10:20
 

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва закликала президента Володимира Зеленського зберегти незалежність Національного банку України.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Георгієвої за результатами переговорів з Зеленським

Пряма мова: "В інтересах України зберегти незалежність НБУ, і це також є вимогою в рамках поточної програми, яку підтримує МВФ. Я закликав президента Зеленського дотримуватися курсу розумної грошово-кредитної і фінансової політики – це ключ до більш активного інвестування та інклюзивного зростання".

Деталі: Георгієва зазначила, що реформа НБУ і її результати за останні п'ять років є історією "повного успіху для України", оскільки політика Нацбанку заслуговувала на довіру, сприяла стабілізації економіки України.

Вона додала, що незалежний центральний банк допомагає макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів і захищає фінансову систему.

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Передісторія:

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Вони обговорювали продовження активного співробітництва.

2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку. 

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

3 липня Рада звільнила Смолія.

Українська правда

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МВФ НБУ Смолій Зеленський

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