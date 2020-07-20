Голова НБУ Шевченко розповів, що думає про політику попередників

Монетарна політика центробанку під керівництвом Якова Смолія та Валерії Гонтаревої показала свою ефективність.

Про це заявив глава Національного банку Кирило Шевченко на прес-брифінгу.

"Монетарна політика НБУ довела свою дієвість. Тому ми всі з вами бачимо низький рівень інфляції. Ми всі з вами бачимо, як швидко заспокоївся валютний ринок. Це все складові, в тому числі, монетарної політики НБУ", - сказав він.

Шевченко додав, що сьогодні в Україні є новий виклик - це відновлення економіки.

"Нацбанк спільно з урядом має подбати про те, щоб відновити економіку в короткий термін. Це пріоритет номер один, незважаючи на те, що монетарна політика НБУ буде збережена", - зазначив голова НБУ.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ, і економіка, і вся Україна".

Зеленський заявив, що НБУ має бути "стовпом макроекономічної стабільності", а його монетарна політика підтримувати таку стабільність.

Сам Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул та продовжити знижувати облікову ставку.

Також Шевченко назвав основні пріоритети своєї роботи на новій посаді.

Економічна правда