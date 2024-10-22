Новини 22 жовтня: реструктуризація боргу, економія газу в Києві

Про борг України: Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства, який наближає українське законодавство до європейських стандартів.

Про опалювальний сезон в Києві: Міська влада Києва не поспішатиме з початком опалювального сезону в житлових будинках задля економії газу.

Про дозвіл на авіаперевезення: Компанія "Супернова Ейрлайнз" отримала права на експлуатацію повітряних ліній Львів – Прага та Київ – Прага з частотою 7 рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень.

Про ціни на нафту: Ціни на нафту знизилися, коли США відновили зусилля щодо припинення вогню на Близькому Сході, а уповільнення зростання попиту в Китаї продовжувало тиснути на ринок.

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Про ліквідацію податкової в Аргентині: Офіс президента Аргентини оголосив про розпуск AFIP (Федеральної адміністрації державних доходів) та її заміну новим "спрощеним" органом – ARCA (Агентством зі збору податків та митного контролю).

Ексклюзиви ЕП:

Прокурори з обмеженими можливостями. Скільки з них в Україні мають статус осіб з інвалідністю?

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В органах прокуратури може бути втричі більше осіб з інвалідністю, ніж у середньому серед населення, а серед начальників – 38%.