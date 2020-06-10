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МВФ затвердив програму для України: 5 мільярдів доларів на півтора року

Середа, 10 червня 2020, 01:40
 
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Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міжнародного валютного фонду та в заяві президента України Володимира Зеленського.

"Виконавча рада МВФ затвердила сьогодні програму Stand-By (SBA) для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів. – ЕП). Затвердження програми дозволяє здійснити негайне виділення еквіваленту 1,5 млрд SDR (приблизно $2,1 млрд)", – зазначається в повідомленні на сайті фонду.

"Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд дол. Це на 200 млн дол більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені COVID19. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером", – зазначив Володимир Зеленський у Twitter.

Нагадаємо:

Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду із затвердження нової програми фінансування stand-by для України було заплановано на 9 червня.

Україна розраховувала, що МВФ схвалить нову кредитну програму на 5 млрд доларів, а наступного дня буде виплачений перший транш.

Передбачалось, що перший транш Міжнародного валютного фонду році становитиме 1,9 мільярда доларів, другий 1,6 мільярда, третійу 2021 році 1,5 мільярда. Проте перший транш, як зазначалось, становитиме 2,1 млрд доларів.

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) 1,5 роки, EFF (попередні умови) 3 роки.

Економічна правда

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