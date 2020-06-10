МВФ затвердив програму для України: 5 мільярдів доларів на півтора року
Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міжнародного валютного фонду та в заяві президента України Володимира Зеленського.
"Виконавча рада МВФ затвердила сьогодні програму Stand-By (SBA) для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів. – ЕП). Затвердження програми дозволяє здійснити негайне виділення еквіваленту 1,5 млрд SDR (приблизно $2,1 млрд)", – зазначається в повідомленні на сайті фонду.
"Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд дол. Це на 200 млн дол більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені COVID19. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером", – зазначив Володимир Зеленський у Twitter.
Нагадаємо:
Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду із затвердження нової програми фінансування stand-by для України було заплановано на 9 червня.
Україна розраховувала, що МВФ схвалить нову кредитну програму на 5 млрд доларів, а наступного дня буде виплачений перший транш.
Передбачалось, що перший транш Міжнародного валютного фонду році становитиме 1,9 мільярда доларів, другий –1,6 мільярда, третій – у 2021 році –1,5 мільярда. Проте перший транш, як зазначалось, становитиме 2,1 млрд доларів.
7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.
У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) – 1,5 роки, EFF (попередні умови) – 3 роки.
Економічна правда
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