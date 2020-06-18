Голова асоціації банків про постанову нардепів по НБУ: Політичне самогубство

Проєкт постанови фінансового комітету ВР про оцінку діяльності НБУ є "політичним самогубством", а обгрунтування у документі - "декларативними та незграбними".

Про це у Facebook написав голова Національної асоціації банків України Роман Шпек.

"Політичне самогубство: як спробою покритикувати НБУ парламент робить вирок сам собі. Постанова на кількох сторінках має амбіцію фахової оцінки діяльності центрального банку в 2014-2020 роках. Спойлер: вся оцінка однобоко спрямована на визнання діяльності НБУ незадовільною.

Відверто кажучи, такого декларативного та незграбного обґрунтування заздалегідь поставленого висновку не доводилося зустрічати в офіційних документах поважних установ вже давно", - підкреслив Шпек.

Він, зокрема, назвав необгрунтованими претензії до НБУ щодо економічного зростання.

"У жодній країні центральний банк нікому не обіцяє забезпечити певні темпи економічного зростання. Завдання центробанку, і НБУ зокрема, – сприяння сталості економічного розвитку через цінову та фінансову стабільність. За нинішньої інфляції 1,7% та облікової ставки 6%, незважаючи на коронакризу, важко уявити собі щось більш стабілізуюче та стимулююче в історії України, ніж поточна політика НБУ.

Натомість ми бачимо великі проблеми у реальному секторі, інвестиційній привабливості, діловому кліматі, державних фінансах. Логічно претензію недостатнього економічного зростання адресувати саме до виконавчої та законодавчої гілки влади, які і приймають відповідні рішення", - зазначив Шпек.

Банкір також розкритикував претензію щодо "піраміди ОВДП", формування якої нібито сприяла висока відсоткова ставка.

"ОВДП - це державні цінні папери, які розміщуються Мінфіном на виконання закону про державний бюджет, який ухвалює Верховна Рада.

Відповідно, якщо в Україні й існує "боргова піраміда", то її безпосередніми будівельниками є парламент і уряд. Покласти на НБУ відповідальність за збільшення державного боргу в цьому контексті звучить як перекладання із хворої голови на здорову", - додав Шпек.

Нагадаємо:

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин просить Верховну Раду підтримати рішення фінансового комітету ВР про доповідь голови Нацбанку Якова Смолія.

Фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія та рекомендував Раді прийняти документ.

У проєкті постанови зазначається, що правління НБУ, проводячи жорстку монетарну політику як у 2019 році та на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року, не забезпечило в межах своїх повноважень підтримання стійких темпів економічного зростання та відновлення кредитування економіки.

Також зазначається, що темпи зниження облікової ставки були "невиправдано повільними".

МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.

Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку, не переглядати терміни повноважень членів правління і юридично захищати його представників.

Голова Національного банку Яків Смолій заявив про те, що має намір залишатися на посаді голови центробанку до кінця своєї каденції – 2025 року.

Раніше низка депутатів фракції "Слуга народу" виявила бажання заслухати на засіданні парламенту голову Національного банку Яківа Смолія та надати оцінку його роботі в умовах карантину.

Пізніше Смолій звітував про роботу НБУ щодо стабілізації фінансової системи під час коронавірусу у Раді.

Гетманцев заявив, що юридичних підстав для звільнення голови Національного банку Якова Смолія немає, парламент дасть політичну оцінку його роботи.

Економічна правда