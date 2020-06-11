Фінкомітет Ради може звинуватити НБУ у "фінансовій піраміді" та ініціювати розслідування

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглядатиме постанову щодо визнання роботи Національного банку незадовільною та створенням тимчасової слідчої комісії щодо дій керівництва НБУ та ФГВФО.

Про це повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін з посиланням на проєкт постанови, який розглядатимуть на засіданні у четвер.

У документі зазначається, що правління НБУ, проводячи жорстку монетарну політику як у 2019 році та на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року, не забезпечило в межах своїх повноважень підтримання стійких темпів економічного зростання та відновлення кредитування економіки.

Також зазначається, що темпи зниження облікової ставки були "невиправдано повільними".

У документі повідомляється, що діяльність НБУ по ОВДП призвели до негативних наслідків, що мають ознаки "фінансової піраміди" на ринку державних облігацій, в тому числі, внаслідок штучного укріплення курсу гривні.

Також проєкт постанови вимагає створення тимчасової слідчої комісії питань розслідування діяльності керівництва НБУ та ще однієї доповіді голови НБУ Яківа Смолія у Раді.

Нагадуємо:

МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.

Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку, не переглядати терміни повноважень членів правління і юридично захищати його представників.

Голова Національного банку Яків Смолій заявив про те, що має намір залишатися на посаді голови центробанку до кінця своєї каденції – 2025 року.

Раніше низка депутатів фракції "Слуга народу" виявила бажання заслухати на засіданні парламенту голову Національного банку Яківа Смолія та надати оцінку його роботі в умовах карантину.

Пізніше Смолій звітував про роботу НБУ щодо стабілізації фінансової системи під час коронавірусу у Раді.

Гетманцев заявив, що юридичних підстав для звільнення голови Національного банку Якова Смолія немає, парламент дасть політичну оцінку його роботи.