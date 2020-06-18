Голова Ради Нацбанку просить ВР підтримати рішення фінкомітету про доповідь Смолія

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин просить Верховну Раду підтримати рішення фінансового комітету ВР про доповідь голови Нацбанку Якова Смолія.

Про це він написав у Facebook.

"Скажу відверто, я особисто - як член Ради НБУ підтримую дане рішення і прошу Верховну Раду України його також підтримати", - написав він.

Серед причин підтримки такого рішення він, зокрема, назвав надмірну жорсткість та незбалансованість політики НБУ, яка, за його словами, призвела до падіння економічної активності в Україні та збільшення розриву у рівні життя в Україні та країнах Східної Європи.

Також Данилишин заявив, що процентні ставки за кредитами реальному сектору та державними запозиченнями кратно перевищують рівень ключової ставки НБУ.

"Фокусування Національного банку на короткострокових процентних ставках (до 3 місяців) обумовило 3-разове перевищення ставок за довгостроковими кредитами реальному сектору та 2-разове перевищення ставок за ОВДП над рівнем облікової ставки НБУ.

Високі процентні ставки не лише обмежують доступ бізнесу та громадян до кредитів, але й збільшують кредитні ризики самих банків", - підкреслив він.

Крім цього, Данилишин розкритикував НБУ за "надмірну зарегульованість банківського сектору", яка, за його словами, не сприяє розвитку кредитування реального сектору економіки.

"Неефективна валютно-курсова політика у 2019 році обумовила укріплення обмінного курсу гривні під впливом спекулятивного попиту на ринку ОВДП з боку нерезидентів. Обсяги купівлі НБУ іноземної валюти у резерви були недостатніми для протидії необґрунтованому зміцненню курсу гривні.

Результатом стало погіршення цінової конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників на внутрішніх та зовнішніх ринках, вимивання коштів з реального сектора та бюджету на користь банків та міжнародних кредиторів та суттєве недоотримання доходів до Державного бюджету", - додав Данилишин.

"Деструктивна політика НБУ стала можливою внаслідок відсутності ефективних механізмів державного контролю за політикою правління НБУ та інструментів забезпечення виконання рішень Ради Національного банку.

Відсутність дієвої системи контролю та відповідальності обумовлює відсутність ефективної взаємодії між НБУ та урядом та прийняття Правлінням НБУ рішень, які суперечать цілям загальнодержавної економічної політики", - написав він.

Нагадаємо:

Фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія та рекомендував Раді прийняти документ.

У проєкті постанови зазначається, що правління НБУ, проводячи жорстку монетарну політику як у 2019 році та на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року, не забезпечило в межах своїх повноважень підтримання стійких темпів економічного зростання та відновлення кредитування економіки.

Також зазначається, що темпи зниження облікової ставки були "невиправдано повільними".

МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.

Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку, не переглядати терміни повноважень членів правління і юридично захищати його представників.

Голова Національного банку Яків Смолій заявив про те, що має намір залишатися на посаді голови центробанку до кінця своєї каденції – 2025 року.

Раніше низка депутатів фракції "Слуга народу" виявила бажання заслухати на засіданні парламенту голову Національного банку Яківа Смолія та надати оцінку його роботі в умовах карантину.

Пізніше Смолій звітував про роботу НБУ щодо стабілізації фінансової системи під час коронавірусу у Раді.

Гетманцев заявив, що юридичних підстав для звільнення голови Національного банку Якова Смолія немає, парламент дасть політичну оцінку його роботи.

Економічна правда