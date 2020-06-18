Глава ассоциации банков о постановлении нардепов по НБУ: Политическое самоубийство

Проект постановления финансового комитета ВР об оценке деятельности НБУ является "политическим самоубийством", а обоснования в документе - "декларативными и неуклюжими".

Об этом в Facebook написал глава Национальной ассоциации банков Украины Роман Шпек.

"Политическое самоубийство: как попыткой покритиковать НБУ парламент делает приговор себе. Постановление на нескольких страницах имеет амбицию профессиональной оценки деятельности центрального банка в 2014-2020 годах. Спойлер: вся оценка однобоко направлена ​​на признание деятельности НБУ неудовлетворительной.

Откровенно говоря, такого декларативного и неуклюжего обоснования заранее поставленного заключения не приходилось встречать в официальных документах уважаемых учреждений уже давно", - подчеркнул Шпек.

Он, в частности, назвал необоснованными претензии к НБУ относительно экономического роста.

"Ни в одной стране центральный банк никому не обещает обеспечить определенные темпы экономического роста. Задача центробанка, и НБУ в частности, - содействие устойчивости экономического развития через ценовую и финансовую стабильность. При нынешней инфляции 1,7% и учетной ставке 6%, несмотря на коронакризис, трудно представить себе что-то более стабилизирующее и стимулирующее в истории Украины, чем текущая политика НБУ.

Вместо этого мы видим большие проблемы в реальном секторе, инвестиционной привлекательности, деловом климате, государственных финансах. Логично претензию недостаточного экономического роста адресовать именно к исполнительной и законодательной ветви власти, которая и принимают соответствующие решения", - отметил Шпек.

Банкир также раскритиковал претензию по "пирамиде ОВГЗ", формирование которой якобы способствовала высокая процентная ставка.

"ОВГЗ - это государственные ценные бумаги, размещаемые Минфином во исполнение закона о государственном бюджете, который принимает Верховная Рада.

Соответственно, если в Украине и существует "долговая пирамида", то ее непосредственными строителями являются парламент и правительство. Положить на НБУ ответственность за увеличение государственного долга в этом контексте звучит как перекладывание с больной головы на здоровую", - добавил Шпек.

Напомним:

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин просит Верховную Раду поддержать решение финансового комитета ВР о докладе главы Нацбанка Якова Смолия.

Финансовый комитет ВР поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ.

В постановлении отмечается, что правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечило в пределах своих полномочий поддержания устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики.

Также отмечается, что темпы снижения учетной ставки были "неоправданно медлительными".

МВФ требует, чтобы НБУ оставался "островком стабильности" среди волн украинского политического океана.

Так, Украина обязуется избегать политических решений по руководству Нацбанка, не пересматривать сроки полномочий членов правления и юридически защищать его представителей.

Ранее ряд депутатов фракции "Слуга народа" хотели заслушать на заседании парламента председателя Национального банка Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.

Позже Смолий отчитывался о работе НБУ по стабилизации финансовой системы во время коронавируса в Раде.

Гетманцев заявил, что юридических оснований для увольнения главы Национального банка Якова Смолия нет, парламент даст политическую оценку его работы.

Экономическая правда