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"Слуги народу" хочуть викликати голову НБУ "на килим" у Раду

Вівторок, 28 квітня 2020, 17:40
 

Низка депутатів фракції "Слуга народу" хочуть заслухати на засіданні парламенту голову Національного банку Яківа Смолія та надати оцінку його роботі в умовах карантину. 

Про це ЕП повідомив співрозмовник у Комітеті ВР з питань економічного розвитку. Також у нашому розпорядженні опинилось фото документу.

Під відповідною постановою підписалася 18 депутатів "Слуги народу", переважна більшість з яких голови своїх комітетів. Зокрема мова йде про: Олександра Ткаченко, Миколу Сольського, Михайла Радуцького, Дмитра Наталуху та Данила Гетманцева.

Також підписався один з найбільших критиків політики правління НБУ - Олександр Дубінський (якого пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським).

 


Повідомляється, що поки документ у процесі реєстрації, і поки невідомо коли може відбутися звіт Смолія у Раді.

Згодом, голова економічного комітету Дмитро Наталуха заявив, що ініціатива зібрання підписів належить йому.

"Всіх нас цікавить стратегічне бачення і план дій НБУ під час карантину, коли національні банки інших держав відіграють чи не найбільш провідну роль у локалізації і подоланні економічної кризи", - пише він.

Економічна правда

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НБУ Смолій Рада

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