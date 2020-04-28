"Слуги народу" хочуть викликати голову НБУ "на килим" у Раду
Низка депутатів фракції "Слуга народу" хочуть заслухати на засіданні парламенту голову Національного банку Яківа Смолія та надати оцінку його роботі в умовах карантину.
Про це ЕП повідомив співрозмовник у Комітеті ВР з питань економічного розвитку. Також у нашому розпорядженні опинилось фото документу.
Під відповідною постановою підписалася 18 депутатів "Слуги народу", переважна більшість з яких голови своїх комітетів. Зокрема мова йде про: Олександра Ткаченко, Миколу Сольського, Михайла Радуцького, Дмитра Наталуху та Данила Гетманцева.
Також підписався один з найбільших критиків політики правління НБУ - Олександр Дубінський (якого пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським).
Повідомляється, що поки документ у процесі реєстрації, і поки невідомо коли може відбутися звіт Смолія у Раді.
Згодом, голова економічного комітету Дмитро Наталуха заявив, що ініціатива зібрання підписів належить йому.
"Всіх нас цікавить стратегічне бачення і план дій НБУ під час карантину, коли національні банки інших держав відіграють чи не найбільш провідну роль у локалізації і подоланні економічної кризи", - пише він.
Економічна правда
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