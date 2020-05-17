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Смолій планує залишатися головою НБУ до кінця своєї каденції

Неділя, 17 травня 2020, 11:15
 

Голова Національного банку Яків Смолій заявив про те, що має намір залишатися на посаді голови центробанку до кінця своєї каденції – 2025 року.

Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.

Смолій нагадав, що голова Національного банку призначається та звільняється за поданням президента, а затверджується Верховною Радою. Термін каденції по закону передбачає 7 років.

Також він зазначив, що є вичерпний перелік підстав, за якими може бути змінений голова НБУ.

Однак Смолій заявив про свій намір залишатися на посаді голови центробанку до кінця своєї каденції.

"У мене термін каденції завершується у 2025 році. Тобто ще є час і багато завдань, які ми повинні здійснити", - підсумував Смолій.

Нагадуємо:

15 березня 2018 року Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і на цю посаду призначила Якова Смолія.

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Смолій НБУ

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