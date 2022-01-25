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Цього року стрес-тестування проходитимуть 22 банки

Вівторок, 25 січня 2022, 16:15
 
фото: нбу

Нацбанк визначив перелік банків, які проходитимуть стрес-тестування у 2022 році (усього тестування пройдуть 22 банки).

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2022 року.

"Вона передбачає оцінку якості активів (asset quality review – AQR) для 71 фінансової установи, що має банківську ліцензію.

"Традиційно для стрес-тестування було обрано 30 найбільших банків, відібраних за критеріями: розмір активів, зважених на ризик, обсяг залучених депозитів від домогосподарств та чистих кредитів, наданих домогосподарствам (з вагою 40%, 50% та 10% відповідно).

Проте прийнято рішення, що цьогоріч Нацбанк не стрес-тестуватиме банки, які двічі поспіль продемонстрували свою стійкість до несприятливих подій. Тож стрес-тестування проходитимуть лише ті фінустанови, які за результатами останніх двох оцінок стійкості мали підвищені необхідні рівні достатності капіталу або ж потрапили до списку вперше", - пояснили в НБУ.

Банки, які проходитимуть стрес-тестування у 2022 році:

  • АТ "Ощадбанк"
  • АТ "Укрексімбанк"
  • АБ "УКРГАЗБАНК"
  • АТ "АЛЬФА-БАНК"
  • АТ "СБЕРБАНК"
  • АТ "КРЕДОБАНК"
  • АТ "ПРАВЕКС БАНК"
  • АТ "БАНК ФОРВАРД"
  • Акціонерний банк "Південний"
  • АТ "ТАСКОМБАНК"
  • АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"
  • АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
  • ПАТ "БАНК ВОСТОК"
  • АТ "МЕГАБАНК"
  • АТ "А-БАНК"
  • ПАТ "МТБ БАНК"
  • АТ "КІБ"
  • АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"
  • АТ "БАНК АЛЬЯНС"
  • АТ АКБ "Львів"
  • ФТ АКБ "ГЛОБУС"
  • ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"

Подробиці макроекономічних сценаріїв та підходів до стрес-тестування у 2022 році оприлюднять окремо на сайті Національного банку.

Нагадаємо:

У лютому 2021 році повідомлялось, що Нацбанк після обумовленої коронакризою перерви відновлює стрес-тестування банків та розпочинає щорічну оцінку стійкості.

НБУ не буде переносити щорічне стрес-тестування банків цього року у зв'язку із необхідністю діагностування фінансового стану банків після кризового року.

Економічна правда

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