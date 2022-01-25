Цього року стрес-тестування проходитимуть 22 банки
Нацбанк визначив перелік банків, які проходитимуть стрес-тестування у 2022 році (усього тестування пройдуть 22 банки).
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2022 року.
"Вона передбачає оцінку якості активів (asset quality review – AQR) для 71 фінансової установи, що має банківську ліцензію.
"Традиційно для стрес-тестування було обрано 30 найбільших банків, відібраних за критеріями: розмір активів, зважених на ризик, обсяг залучених депозитів від домогосподарств та чистих кредитів, наданих домогосподарствам (з вагою 40%, 50% та 10% відповідно).
Проте прийнято рішення, що цьогоріч Нацбанк не стрес-тестуватиме банки, які двічі поспіль продемонстрували свою стійкість до несприятливих подій. Тож стрес-тестування проходитимуть лише ті фінустанови, які за результатами останніх двох оцінок стійкості мали підвищені необхідні рівні достатності капіталу або ж потрапили до списку вперше", - пояснили в НБУ.
Банки, які проходитимуть стрес-тестування у 2022 році:
- АТ "Ощадбанк"
- АТ "Укрексімбанк"
- АБ "УКРГАЗБАНК"
- АТ "АЛЬФА-БАНК"
- АТ "СБЕРБАНК"
- АТ "КРЕДОБАНК"
- АТ "ПРАВЕКС БАНК"
- АТ "БАНК ФОРВАРД"
- Акціонерний банк "Південний"
- АТ "ТАСКОМБАНК"
- АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"
- АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
- ПАТ "БАНК ВОСТОК"
- АТ "МЕГАБАНК"
- АТ "А-БАНК"
- ПАТ "МТБ БАНК"
- АТ "КІБ"
- АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"
- АТ "БАНК АЛЬЯНС"
- АТ АКБ "Львів"
- ФТ АКБ "ГЛОБУС"
- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
Подробиці макроекономічних сценаріїв та підходів до стрес-тестування у 2022 році оприлюднять окремо на сайті Національного банку.
Нагадаємо:
У лютому 2021 році повідомлялось, що Нацбанк після обумовленої коронакризою перерви відновлює стрес-тестування банків та розпочинає щорічну оцінку стійкості.
НБУ не буде переносити щорічне стрес-тестування банків цього року у зв'язку із необхідністю діагностування фінансового стану банків після кризового року.
Економічна правда
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