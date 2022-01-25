Цього року стрес-тестування проходитимуть 22 банки

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Нацбанк визначив перелік банків, які проходитимуть стрес-тестування у 2022 році (усього тестування пройдуть 22 банки).

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2022 року.

"Вона передбачає оцінку якості активів (asset quality review – AQR) для 71 фінансової установи, що має банківську ліцензію.

"Традиційно для стрес-тестування було обрано 30 найбільших банків, відібраних за критеріями: розмір активів, зважених на ризик, обсяг залучених депозитів від домогосподарств та чистих кредитів, наданих домогосподарствам (з вагою 40%, 50% та 10% відповідно).

Проте прийнято рішення, що цьогоріч Нацбанк не стрес-тестуватиме банки, які двічі поспіль продемонстрували свою стійкість до несприятливих подій. Тож стрес-тестування проходитимуть лише ті фінустанови, які за результатами останніх двох оцінок стійкості мали підвищені необхідні рівні достатності капіталу або ж потрапили до списку вперше", - пояснили в НБУ.

Банки, які проходитимуть стрес-тестування у 2022 році:

АТ "Ощадбанк"

АТ "Укрексімбанк"

АБ "УКРГАЗБАНК"

АТ "АЛЬФА-БАНК"

АТ "СБЕРБАНК"

АТ "КРЕДОБАНК"

АТ "ПРАВЕКС БАНК"

АТ "БАНК ФОРВАРД"

Акціонерний банк "Південний"

АТ "ТАСКОМБАНК"

АТ "УНІВЕРСАЛБАНК"

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

ПАТ "БАНК ВОСТОК"

АТ "МЕГАБАНК"

АТ "А-БАНК"

ПАТ "МТБ БАНК"

АТ "КІБ"

АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"

АТ "БАНК АЛЬЯНС"

АТ АКБ "Львів"

ФТ АКБ "ГЛОБУС"

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"

Подробиці макроекономічних сценаріїв та підходів до стрес-тестування у 2022 році оприлюднять окремо на сайті Національного банку.

Нагадаємо:

У лютому 2021 році повідомлялось, що Нацбанк після обумовленої коронакризою перерви відновлює стрес-тестування банків та розпочинає щорічну оцінку стійкості.

НБУ не буде переносити щорічне стрес-тестування банків цього року у зв'язку із необхідністю діагностування фінансового стану банків після кризового року.

Економічна правда