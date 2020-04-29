Підстав для звільнення Смолія немає, Рада дасть політичну оцінку — Гетманцев

Юридичних підстав для звільнення голови Національного банку Якова Смолія немає, парламент дасть політичну оцінку його роботи.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі "Інтерфакс-Україна",

"Це політична оцінка, юридичних наслідків жодних.

…Для звільнення глави НБУ юридичних підстав немає", - коментує Гетманцев.

Нагадуємо:

Низка депутатів фракції "Слуга народу" хочуть заслухати на засіданні парламенту голову Національного банку Яківа Смолія та надати оцінку його роботі в умовах карантину.

Під відповідною постановою підписалося 18 депутатів "Слуги народу", переважна більшість з яких голови своїх комітетів. Зокрема мова йде про: Олександра Ткаченко, Миколу Сольського, Михайла Радуцького, Дмитра Наталуху та Данила Гетманцева.

"Всіх нас цікавить стратегічне бачення і план дій НБУ під час карантину, коли національні банки інших держав відіграють чи не найбільш провідну роль у локалізації і подоланні економічної кризи", - розповів ініціатору збору підписів Наталуха.