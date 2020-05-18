Разумков розповів, коли ВР може розблокувати підписання "антиколомойського" законопроєкту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподвається, що Рада найближчим часом розгляне проєкти постанов про скасування результатів за "антиколомойський" законопроєкт, що дасть можливість його підписати.

Про це він сказав на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це рішення (підписання законопроекту - ред.) заблоковане не тим, що хтось звернувся до суду, а заблоковано постановою, яка зареєстрована у Верховній Раді.

Воно повинно бути розглянуто в стінах парламенту, і я думаю, що це відбудеться завтра або коли профільний комітет з питань регламенту і депутатської етики розгляне проєкт цієї постанови", - сказав спікер ВР.

"Ви бачили, що найчастіше вони не підтримуються народними депутатами, і після цього у голови Верховної Ради з'являється можливість підписати законопроєкт і направити на підпис президента ", - додав Разумков.

Нагадаємо:

Народні депутати Антон Поляков та Олександр Дубінський ("Слуга народу") зареєстрували проєкти постанов про скасування голосування за "антиколомойський" законопроєкт про банки.

13 травня Верховна Рада підтримала в цілому так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було запропоновано 16 тисяч правок.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.

Для скорочення процедури розгляду, Рада змінила свій регламент, що згодом дозволило скоротити кількість правок до 200.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.