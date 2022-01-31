Стефанчук розповів, коли Рада ще раз спробує звільнити голову Фонду держмайна

Дмитро Сенниченко фото: фонд Держмайна

Верховна Рада найближчим часом проведе голосування щодо звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна.

Про це голова ВР Руслан Стефанчук заявив під час брифінгу, передає "Укрінформ".

Коментуючи те, що Раді 27 січня не вистачило голосів, аби звільнити Сенниченка, Стефанчук сказав, що парламент не переголосовує ухвалені рішення, тому Сенниченку довелося повторно написати заяву про звільнення, яку вже розглянув комітет з питань економічного розвитку.

"Є вже відповідне рішення комітету і сформульовано в постанову. Як тільки це питання буде кінцево готове, воно може бути винесено.

Воно може бути винесено і завтра, тому що ці (кадрові - ред.) питання не включаються до порядку денного. Як тільки ми будемо бачити справність техніки і 226 голосів у залі, ми це питання обов‘язково вирішимо, тому що є воля обох сторін. Я думаю, що найближчим часом", - резюмував він.

Про те, чому очільника Фонду держмайна хочуть змінити і чим він запам’ятався на посаді читайте у статті ЕП: Хороший, поганий, злий. Чому Сенниченко йде з Фонду держмайна і хто його може замінити

Нагадуємо:

Верховна Рада не змогла на засіданні 27 січня звільнити очільника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка з посади.

Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко заявив, що стався збій у каналі системи "Рада".

Представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук натомість повідомив, що в апараті ВРУ заєстрована нова заява про звільнення Сенниченка за власним бажанням.

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади у листопаді торік. Згодом комітет підтримав його відставку.

Співрозмовники ЕП називали приводом для звільнення приватизацію київського заводу "Більшовик" (Перший київський машинобудівний завод). Тоді на торги прийшли три претенденти попри заяви інвесторів напередодні, а ціна ледь відштовхнулася від стартових 1,39 млрд грн.

Сам Сенниченко заявляє, що йде з посади "за власним бажанням".