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Рада ухвалила закон про об'єднання водокористувачів: що він передбачає

Четвер, 17 лютого 2022, 17:05 - Олексій Павлиш
 
фото: latifundist

Верховна Рада ухвалила закон про об'єднання водокористувачів №5202-д, який дає старт іригаційній реформі.

Про це повідомив у Facebook міністр агрополітики Роман Лещенко.

"За" проголосували 279 нардепів.

"Цим законом парламентарі заклали основи реформування меліоративної галузі України, без якого б уже найближчими роками про ефективне ощадливе зрошення можна було б забути.

Відтепер усі водокористувачі мають змогу гуртуватися в юридично зареєстровані об’єднання, брати на баланс об’єкти зрошувальних систем та управляти ними через колективні рішення, де голос кожного водокористувача буде важливий", - пояснив Лещенко.

За його словами, саме така форма управління галуззю зможе вивести її із занепаду.

"Зрошувальні системи повинні бути в управлінні тих, хто безпосередньо від них залежить. Це аграрії, землекористувачі та землевласники і точно не чиновник в Києві чи навіть в області", - написав міністр.

"Без жодних перебільшень, цей закон є наріжним каменем не лише подальшого розвитку сільського господарства, а й реагування на кліматичні зміни, збереження ґрунтів та енергоощадливість у с/г виробництві", - резюмував він.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 8 вересня ухвалила за основу законопроєкт №5202-д про створення об'єднання водокористувачів (ОВК).

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Економічна правда

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АПК Мінагрополітики земля аграрії Рада

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