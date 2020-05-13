Автор 6 тисячі "антиколомойських" правок подав постанову про скасування закону, її має розглянути Рада

Народний депутат Антон Поляков, що був виключений із фракції "Слуга народу" зареєстрував постанову про скасування голосування за "антиколомойський" законопроєкт про банки. Раніше Поляков зареєстрував до законопроєкту 6 тисяч правок.

Фото документа нардеп опублікував на своєму Telegram-канал.

За регламентом проєкт постанови мають розглянути на засіданні парламенту. Це блокує підписання законом президентом і набуття його чинності.

13 травня Верховна Рада ухвалила повернутися до звичного режиму своєї роботи з 18 травня, ймовірно що постанову розглянуть на найближчій сесії.

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Нагадуємо:

13 травня Верховна Рада підтримала в цілому так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було запропоновано 16 тисяч правок.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.

Для скорочення процедури розгляду, Рада змінила свій регламент, що згодом дозволило скоротити кількість правок до 200.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

Економічна правда