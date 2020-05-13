Рада підтримала в цілому "антиколомойський" законопроєкт про банки

Верховна Рада підтримала в цілому так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було запропоновано 16 тисяч правок.

За відповідне рішення проголосували 270 депутатів.

Голоси дали депутати: "Слуги народу" - 200, ЄС - 23, "За майбутнє - 3", "Голос" - 18, "Довіра" - 16, позафракційні - 10.

Цей законопроєкт залишався останньою умовою для продовження співпраці з МВФ. Під час голосування у залі був присутній президент Володимир Зеленський, який закликав "захистити економіку" і підтримати законопроєкт.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

Голосування по фракціям

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

З 2014 року Нацбанк вивів з ринку 104 банки. У пояснювальній записці йдеться, що "деякі банки, використовуючи недосконалу судову систему, намагаються знову повернутись на ринок, що створює системні ризики для фінстабільності".

У законопроєкті пропонується внести статтю 266-1 до кодексу України адміністративного судочинства.

У пунктах цієї статті йдеться про те, що рішення суду не може стати підставою для повернення банку його ексвласникам: "Не породжує будь-яких прав у осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого індивідуального акта/рішення, окрім права на відшкодування завданої шкоди".

Також рішення суду не відновлює становища банку, яке існувало до прийняття рішення про ліквідацію чи відкликання ліцензії і не може бути причиною для скасування рішення про його ліквідацію: "Суд не може прийняти будь-яке інше рішення, що може мати наслідком зупинення/припинення розпочатої процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку та/або ліквідації банку".

Нагадуємо:

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняв, що на позачерговому пленарному засіданні в середу народні депутати ухвалять в цілому банківський законопроєкт.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.

Для скорочення процедури розгляду, Рада змінила свій регламент, що згодом дозволило скоротити кількість правок до 200.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

Читайте також: Бе!Команда: хто засипав Раду тисячами правок

На кону допомога МВФ: чи вдасться Раді ухвалити "антиколомойський" закон

Економічна правда