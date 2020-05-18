Разумков рассказал, когда ВР может разблокировать подписание "антиколомойского" законопроекта

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется что Рада в ближайшее время рассмотрит проекты постановлений об отмене результатов за "антиколомойский" законопроект, что даст возможность его подписать.

Об этом он сказал на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Это решение (подписание законопроекта - ред.) заблокировано не тем, что кто-то обратился в суд, а заблокировано постановлением, которое зарегистрировано в Верховной Раде.

Оно должно быть рассмотрено в стенах парламента, и я думаю, что это произойдет завтра или когда профильный комитет по вопросам регламента и депутатской этики рассмотрит проект этого постановления", - сказал спикер ВР.

"Вы видели, что зачастую они не поддерживаются народными депутатами, и после этого у председателя Верховной Рады появляется возможность подписать законопроект и направить на подпись президенту", - добавил Разумков.

Напомним:

Народные депутаты Антон Поляков и Александр Дубинский ( "Слуга народа") зарегистрировали проекты постановлений об отмене голосования за "антиколомойский" законопроект о банках.

13 мая Верховная Рада поддержала в целом так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, к которому было предложено 16 000 поправок.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.

Для сокращения процедуры рассмотрения, Рада изменила свой регламент, что впоследствии позволило сократить количество правок до 200.