Комітет розглянув усі правки до "антиколомойського" законопроєкту і направить його у Раду

Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Комітету Ярослав Железняк.

"Розгляд всіх правок до закону про банки на Комітеті завершено.

Чотири дні обговорення рекордної кількості поправок – і наш фінансовий комітет рекомендував закон про банки до другого читання. Одразу скажу, що всі норми, які стосуються кейсу Приватбанку та забороняють повернення банків екс-власникам, залишилися без змін", - пише Железняк.

Також Железняк повідомив про зміни в тексті закону в редакції до другого читання:

"Але деякі зміни в тексті закону є:

прибрали норму про обмеження державної реєстрації. Питання може бути вирішено на рівні підзаконних нормативно-правових актів, без змін до закону;

змінено процедури по призначенню судом аудиторської компанії, яка визначатиме розмір збитків;

судові провадження, які розпочалися, але не отримали остаточне рішення до дня набрання чинності цим Законом, вирішуються, розглядаються або переглядаються за новими правилами, передбаченими цим Законом;

внесли уточнюючі зміни в норму про заборону зупинення аукціонів;

техніко-юридичні зміни, які покращують якість законопроекту. Включно з усіма моїми 10-ю правками", - пише нардеп.

Також за його словами, багато змін , які б покращили банківське регулювання не включені в текст закону через обмеження згідно 116 ст. Регламенту. Але депутати домовилися, що найближчим часом внесуть відповідний законопроект.

Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

16 квітня Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до свого регламенту. Закон закріплює особливу процедуру розгляду у другому читанні законопроєктів із надмірною кількістю поправок, яка дозволить скоротити час розгляду поправок у залі.

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Економічна правда