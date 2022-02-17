Рада спростила виділення землі під розбудову мережі 4G

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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 5811, який передбачає спрощену процедуру виділення землі під мобільні вежі.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Законоппроєкт підтримали 308 нардепів.

У Мінцифри кажуть, що оператори мобільного зв’язку тепер зможуть майже вдвічі швидше розбудовувати мережу 4G.

"Раніше отримання земельної ділянки для побудови базової станції та всіх дозволів займало до року. Лише на детальний план території та його погодження витрачалося до пів року. Це дуже сповільнювало розбудову мережі швидкісного інтернету в українських селах.

Законопроєкт скорочує час на виділення землі під базову станцію вдвічі. Це стане можливим шляхом скасування необхідності складати та затверджувати Детальний план території, якщо станції будуються в сільській місцевості або вздовж доріг", - пояснили у відомстві.

Там додали, що це допоможе швидше покрити міжнародні, національні дороги та села без мобільного зв’язку, а також - надати доступ до швидкісного інтернету 95% населення.

"Ми усуваємо зайві бюрократичні процеси, які уповільнюють покриття мобільного зв'язку в сільській місцевості. Верховна Рада ухвалила наш законопроєкт у цілому. За - 308 депутатів.

За ним скасовується вимога виконувати детальний План територій, що за розрахунками прибере від 4 до 6 місяців на погодження документів", - написав міністр Михайло Федоров.

Економічна правда