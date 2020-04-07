Правок до "антиколомойського" законопроєкту вже 16 тисяч, з них від "слуг" — 13 тисяч

До так званого "антиколомойського" законопроєкту №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності депутати внесли 16 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

Про це повідомив у Facebook нардеп, перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

Абсолютний рекордсмен - нардеп монобільшості Антон Поляков, який подав 6033 правки.

Далі йде депутат Віктор Бондар з групи "За майбутнє" (1911 правок), за ним знову представники президентської партії: Олег Дунда (1656 шт.), Дмитро Чорний (1781 шт.), Сергій Демченко (1463 шт.), Олександр Дубінський (1199), Ольга Василевська-Смаглюк (1689 шт.). Інші депутати внесли значно меншу кількість правок.

"Там не все зведено, але тренд вже зрозумілий, буде приблизно 16335 правки", - пише Железняк.

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Нагадуємо:

До закону про запровадження в обіг ринку с/г земель подали 4018 правок, на розгляд яких пішло близько 2 місяців.

Народний депутат від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк, яку відносять до пулу олігарха та ексвласника Приватбанку Ігоря Коломойського, прокоментувала чому подала до "антиколомойського" законопроєкту 1,5 тисячі правок.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу, заявив співрозмовник ЕП в НБУ.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Економічна правда