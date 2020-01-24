"Газпром" був найбільшим рушієм реформ ринку газу в Україні – "Нафтогаз"

У "Нафтогазі" заявили, що завдяки підготовці до кризи через можливе непідписання газових контрактів з Газпромом, в Україні зуміли у стислі терміни реформувати газовий ринок відповідно до європейських директив.

Про це йшла мова на панельній дискусії, яка відбулась у межах форуму у Давосі, передає прес-служба "Нафтогазу".

За словами голови Секретаріату Енергетичного співтовариства Янеза Копача, головним рушієм українських реформ у енергетиці став "Газпром", який проводив украй жорстку політику.

Водночас голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв сказав, що новий контракт з "Газпромом" виправив деякі диспропорції і дозволив усунути вузькі місця з сусідніми європейськими країнами.

"Тепер Україна, Угорщина, Польща та Словаччина зможуть безперешкодно обмінюватись газовими потоками через нашу територію", - сказав він.