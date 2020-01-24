"Газпром" був найбільшим рушієм реформ ринку газу в Україні – "Нафтогаз"
У "Нафтогазі" заявили, що завдяки підготовці до кризи через можливе непідписання газових контрактів з Газпромом, в Україні зуміли у стислі терміни реформувати газовий ринок відповідно до європейських директив.
Про це йшла мова на панельній дискусії, яка відбулась у межах форуму у Давосі, передає прес-служба "Нафтогазу".
За словами голови Секретаріату Енергетичного співтовариства Янеза Копача, головним рушієм українських реформ у енергетиці став "Газпром", який проводив украй жорстку політику.
Водночас голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв сказав, що новий контракт з "Газпромом" виправив деякі диспропорції і дозволив усунути вузькі місця з сусідніми європейськими країнами.
"Тепер Україна, Угорщина, Польща та Словаччина зможуть безперешкодно обмінюватись газовими потоками через нашу територію", - сказав він.
"У минулому році ми зробили все можливе, щоб підготуватись до кризи. Зрештою, ми знайшли прийнятний компроміс і підписали угоду. Новий транзитний контракт став дуже важливим для Європи", - підкреслив Коболєв.
Нагадуємо:
11 січня 2020 року "Нафтогаз" і "Газпром" підписали акти про відкликання вимоги (Withdrawal of action) щодо арештів від 15/22 лютого 2019 року і 26/31 липня 2019 року.
Адвокати "Нафтогазу" 13 січня 2020 року направили додаються листи на адресу люксембурзьких банків і компаній, щодо яких були прийняті арешти 15/22 лютого 2019 року і 26/31 липня 2019 року адвокати Arendt & Medernach підтвердили, що ці дії є достатнім для зняття арештів в Люксембурзі за умови зняття банками і компаніями обмежень, накладених ними на підставі арештів.
На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.
Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.
Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів
27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.
30 грудня НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років та домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.
Читайте також: За крок до контракту: чим закінчилися газові перемовини Росії та України і де був Коболєв
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua