Екс-співкерівник "Нафтогазу" Отто Ватерландер знайшов нову роботу

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Колишній головний виконавчий директор "Нафтогазу" Отто Ватерландер почав працювати комерційним директором у бельгійській компанії, яка займається відновлюваними джерелами енергії.

Про це він повідомив у linkedin.

Компанія називається TES-H2, за описом у linkedin вона працює з різноманітними енергетичними продуктами, включаючи зелений водень, зелений газ, зелену енергію та викиди CO2.

"Основною метою TES є задоволення світових потреб у галузі енергетичного переходу", - йдеться в описі.

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У вересні 2021 року Ватерландер написав листа наглядовій раді Нафтогазу, де зазначив, що "більше не відчуває, що може працювати ефективно" і має намір піти з компанії.

У квітні п'ять із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Йшлося про Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлію Ковалів та Наталію Бойко.

Згодом членам наглядової ради "Нафтогазу" надійшла пропозиція від уряду залишитися ще на рік. Таким чином, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Достроково було припинено повноваження Роберта Бенша як представника держави. Натомість на цю посаду призначили заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко.

Прем'єр Денис Шмигаль 7 вересня повідомив, що надав доручення першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

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