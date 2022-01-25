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"Нафтогаз" може незабаром розпочати імпорт газу – міністр

Вівторок, 25 січня 2022, 15:56
 
getty images

НАК "Нафтогаз" може з лютого розпочати імпорт газу "у разі потреби".

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів під час брифінґу 25 січня.

Він зазначив, що на сьогодні запаси газу та вугілля в Україні достатні для проходження другої частини опалювального сезону.

Водночас з лютого НАК "Нафтогаз" "буде у разі необхідності імпортувати газ у тих обсягах, які необхідні для забезпечення безпеки його постачання".

Нагадуємо:

Запаси газу у підземних сховищах із початку опалювального сезону знизились на 36% - до 11,9 млрд кубометрів.

Близько 4,7 млрд кубів із загального обсягу - так званий "буферний газ" - технічна подушка, яка дозволяє забезпечувати закачування та відбір.

Україна фактично призупинила закачування природного газу до своїх підземних сховищ у жовтні 2021 року.

Ціни на газ тримаються на рівні тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Економічна правда

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Нафтогаз газ

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