Нафтогаз та Газпром підписали угоду про врегулювання спорів

НАК "Нафтогаз" та ПАТ "Газпром" домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.

Джерело: виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко у Facebook

Пряма мова: "Коли я підписував угоду про врегулювання, що передбачає відкликання всіх поточних позовів і скарг з обох сторін, мені було сумно за ту роботу і знання, які я зі свою командою у них вклали."

Деталі: Відповідно до цієї угоди росіяни припиняють оскаржувати рішення Стокгольмського арбітражу.

За словами Вітренка, в інтересах країни краще було укласти угоду про транзит газу, а не чекати декілька років, щоб отримати гроші через арбітраж.

Окрім цього, він підкреслив, що контракт на транзит – це наслідок позовних вимог до "Газпрому" на 12,2 млрд доларів. Ці кошти Україна могла б отримати від "Газпрому", якщо б він відмовився від транзиту. "А він не відмовився",– підсумував представник "Нафтогазу".

Що передувало: НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років.

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Нагадаємо:

ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" 2,9 млрд доларів, присуджених Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.