В "Нафтогазе" заявили, что благодаря подготовке к кризису из-за возможного неподписания газовых контрактов с "Газпромом", в Украине сумели в сжатые сроки реформировать газовый рынок в соответствии с европейскими директивами.

Об этом шла речь на панельной дискуссии, которая состоялась в рамках форума в Давосе, передает пресс-служба "Нафтогаза".

По словам главы Секретариата Энергетического сообщества Янеза Копача, главным двигателем украинских реформ в энергетике стал "Газпром", который проводил крайне жесткую политику.

В то же время глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сказал, что новый контракт с "Газпромом" исправил некоторые диспропорции и позволил устранить узкие места с соседними европейскими странами.

"Теперь Украина, Венгрия, Польша и Словакия смогут беспрепятственно обмениваться газовыми потоками через нашу территорию", - сказал он.

"В прошлом году мы сделали все возможное, чтобы подготовиться к кризису. В конце концов, мы нашли приемлемый компромисс и подписали соглашение. Новый транзитный контракт стал очень важным для Европы", - подчеркнул Коболев.

Напомним:

11 января 2020 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали акты об отзыве требования (Withdrawal of action) в отношении арестов от 15/22 февраля 2019 года и 26/31 июля 2019 года.

Адвокаты "Нафтогаза" 13 января 2020 года направили прилагаемые письма в адрес люксембургских банков и компаний, в отношении которых были приняты аресты 15/22 февраля 2019 года и 26/31 июля 2019 года.

Адвокаты Arendt & Medernach подтвердили, что эти действия являются достаточным для снятия арестов в Люксембурге при условии снятия банками и компаниями ограничений, наложенных ими на основании арестов.

Экономическая правда